भारी बारिश ने फिर रोकी मुंबई की रफ्तार, सड़कों पर दिखा 'जलसैलाब', 17 उड़ानें डायवर्ट

भारी बारिश ने शुक्रवार को एक बार फिर से मुंबई की रफ्तार कम कर दी। मुंबई में शुक्रवार की शाम से ही बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। बारिश की वजह से मुंबई और आसपास के इलाके में जलजमाव हो गया है। शुक्रवार की बारिश ने मुंबई में 26 जुलाई, 2005 के प्रकोप के की याद दिला दी, जब शहर में एक ही दिन में 944 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। ठीक 14 साल बाद हुई इसी तरह की भारी बारिश से मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और यातायात बाधित हो गया। साथ ही कई उड़ानों में देरी हुई।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 घंटे की बारिश की वजह से लगभग सभी उड़ानें औसतन आधे घंटे विलंब से उड़ान भर रही हैं। अब तक 17 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है।

#WATCH Mumbai: Roads in Matunga area water-logged, after heavy rainfall in the city. #Maharashtra pic.twitter.com/O8TUKmHNRc