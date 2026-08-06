दुर्घटना रोकथाम के उपायों पर हुई चर्चा
सैदपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में एनएचएआई द्वारा सड़क सुरक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, और दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। प्राचार्य ने छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और दूसरों को जागरूक करने की अपील की।
सैदपुर। नगर के स्टेशन रोड स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से एक दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, ब्लैक स्पॉट की पहचान, उनके सुधार और दुर्घटना रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नीरज गुप्ता और एनएचएआई विशेषज्ञों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। एनएचएआई के सहायक हाईवे मेंटेनेंस इंजीनियर ओर मुख्य वक्ता संजीव रंजन ने रोड सेफ्टी, यातायात नियमों, आपातकालीन सहायता प्रणाली, राजमार्गों के डिजाइन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन हाईवे की अवधारणा की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए रोड साइनेज, स्पीड मैनेजमेंट, लेन मार्किंग और जागरूकता जरूरी है। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग और सड़क संकेतों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अरुण कुशवाहा सहित महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।
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