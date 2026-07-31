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सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम को विभाग ने भेजा प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम को विभाग ने भेजा प्रस्ताव

ज्ञानपुर, संवाददाता। सड़क सुरक्षा को बेहतर इंतजाम के लिए लोक निर्माण विभाग ने करीब तीन करोड़ के खर्च का प्रस्ताव शासन को प्रेषित की है। शासन से स्वीकृति संग धन आते ही निर्धारित स्थलों पर विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। विभाग के मुताबिक वर्ष 2024 के बाद से सुरक्षा को लेकर पैसा नहीं आया है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग संदीप सरोज ने बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए तीन करोड़ खर्च करेगा। इससे मुख्य मार्गों पर संकेतक, जेब्रा लाइन समेत अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। ताकि वाहन चालकों को सहूलियत मिल सके। विभाग ने तीसरी बार इसके लिए प्रस्ताव भेजा है।

जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में करीब 2500 किमी सड़कों का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जिला पंचायत, नगर पंचायत और मंडी समिति आदि एजेंसियां सड़कों की देखरेख करती हैं। इनमें सभी निर्माण कार्यों का नोडल लोक निर्माण विभाग होता है। हर साल सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत, गड्ढामुक्त अभियान में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। कुछ सड़कों पर संकेतक की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कई प्रमुख मार्गों पर संकेतक न लगने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में शासन से धन आते ही कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। सड़क सुरक्षा की हर महीने होने वाली बैठकों में तमाम दावे तो होते हैं, लेकिन धरातल पर उसका पालन नहीं हो पाता। कौलापुर-सेमराध मार्ग, कलिंजरा-सुरियावां मार्ग पर मतेथू मुस्लिम बस्ती समेत कई स्थानों पर संकेतक की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसके पीछे मुख्य कारण 2023 के बाद से ही रोड सेफ्टी के लिए बजट न मिलना है। लोक निर्माण विभाग ने 2024 और 2025 में तीन करोड़ का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। एक बार फिर उसी प्रस्ताव का रिमाइंडर किया गया है। विभाग का मानना है कि इस बार बजट स्वीकृत हो सकता है। जिससे जिन स्थानों पर संकेतक नहीं लगे हैं उसे लगवाया जा सके। अधिशासी अभियंता संदीप सरोज ने बताया कि मुख्य मार्गों पर संकेतक बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, क्रास लाइन, जेब्रा लाइन आदि बनवाए गए हैं। ताकि वाहन चालकों व राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके। कुछ मार्गों पर अभी तक नहीं हो सका है। जिसके लिए बजट की मांग की गई है।

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