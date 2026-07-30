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उर्सुलाइन कांवेंट में सड़क सुरक्षा और बाल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा के उर्सुलाइन कान्वेंट स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों का पालन और बाल संरक्षण पर जानकारी दी गई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी साझा की।

उर्सुलाइन कांवेंट में सड़क सुरक्षा और बाल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम

लोहरदगा, संवाददाता। उर्सुलाइन कान्वेंट स्कूल लोहरदगा में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुरूवार को जिला परिवहन पदाधिकारी और सड़क सुरक्षा टीम द्वारा आयोजित किया गया।सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों का पालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा सुरक्षित सड़क व्यवहार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने तथा अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।बालिकाओं को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि बाल विवाह, नाबालिग लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, शोषण या हिंसा की जानकारी मिलने पर तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना दें।

सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।विद्यालय प्रबंधन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सड़क सुरक्षा और बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ के साथ हुआ।

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