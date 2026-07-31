पटना-रांची मुख्य मार्ग पर मोगलकुआं पुल के बीच धंस गई सड़क ने राहगीरों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग केवल गिट्टी डालकर समस्या का समाधान कर रहा है। यदि भारी ट्रक धंसे हिस्से पर चढ़ गया, तो पुल गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।

पटना-रांची मार्ग पर मोगलकुआं पुल के बीच धंसी सड़क धंसी रोजाना गुजरते हैं हजारों वाहन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा मरम्मत के नाम पर गिट्टी भरकर छोड़ देता है विभाग फोटो : सड़क पुल : बिहारशरीफ में मोगल कुआं पुल के पास धंसी सड़क। बिहारशरीफ, एक संवाददाता।

सड़क की स्थिति पटना-रांची मुख्य मार्ग पर मोगलकुआं पुल के बीच सड़क धंस जाने से राहगीरों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है। सड़क का एक हिस्सा कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक इसकी स्थायी मरम्मत नहीं कराई गई है। जबकि, इस सड़क से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मरम्मत के नाम पर संबंधित विभाग सिर्फ गिट्टी भरकर छोड़ देता है। इससे शहरवासियों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत बाद संबंधित विभाग समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय केवल गड्ढे में गिट्टी भरकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। कुछ दिनों तक सड़क समतल दिखती है, लेकिन वाहनों की आवाजाही के साथ गिट्टी हट जाती है और सड़क फिर पहले जैसी खतरनाक हो जाती जाती है। हजारों छोटे-बड़े वाहन, यात्री बसें, मालवाहक ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं।

स्थानीय निवासियों की राय सड़क धंसने के कारण वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। विशेषकर रात के समय और बारिश के दौरान यह जगह काफी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि क्षतिग्रस्त हिस्सा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सड़क हो रही कमजोर : स्थानीय निवासी ऋषि कुमार, करण कुमार, सरिता देवी व अन्य ने बताया कि पुल के बीच सड़क लगातार कमजोर होती जा रही है। यदि कोई भारी मालवाहक ट्रक धंसे हुए हिस्से पर चढ़ गया तो पुल का आगे का भाग भरभराकर नीचे गिर सकता है। ऐसे में न केवल बड़ा हादसा होगा, बल्कि पटना-रांची सड़क पर कई दिनों तक आवागमन भी बाधित रहेगा। पुल की मजबूती और सड़क के धंसे हिस्से की तकनीकी जांच कर स्थायी मरम्मत की आवश्यकता है। लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। (बिहारशरीफ से प्रणय कुमार)