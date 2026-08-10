अलग-अलग सड़क हादसों में दो शिवभक्त घायल
राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसों में दो शिवभक्त घायल हो गए। गुरुग्राम निवासी अंकित की बाइक एक दूसरी बाइक से टकरा गई, जबकि भिवानी निवासी विक्रम को डंपर ने घायल कर दिया। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो शिवभक्त घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम निवासी अंकित सोमवार सुबह बाइक से हरिद्वार से गुरुग्राम लौट रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में अंकित सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उनके पैर में चोट आई है। अंकित ने बताया कि वह हरिद्वार से जल लेकर बाइक से गुरुग्राम लौट रहे थे। वहीं, दूसरे हादसे में भिवानी निवासी विक्रम सिंह नंगला इमरती के पास डंपर की चपेट में आकर घायल हो गए।
विक्रम डाक कांवड़ के साथ हरिद्वार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान डंपर की चपेट में आने से वह घायल हो गए।
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