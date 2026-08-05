सड़क हादसे की दो घटनाओं में बाइक सवार चार युवक घायल
सुलतानपुर में बुधवार को दो सड़क दुर्घटनाओं में चार युवक घायल हुए। पहली घटना पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पर हुई जब एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। दूसरी घटना में तेज रफ्तार इनोवा कार ने कांवड़ियों की बाइक को टक्कर मारी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सुलतानपुर। जिले में बुधवार को दो स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार चार युवक घायल हुए। चारों घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पहली दुर्घटना पूर्वाचल एक्सप्रेस पर हुई। यहां झपकी आने से बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई।
पहली दुर्घटना
इस हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल हुए। इसीक्रम में चांदा कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार दर्शनार्थियों को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दिया। घायल दोनों युवकों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जयसिंहपुर संवाद के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार की सुबह हुई दुर्घटना में घायल बाइक सवार दोनों युवक अखिलेश (26) पुत्र मनोज कुमार बिहार प्रांत के सीतामढ़ी जिले के रैन बिसूनी गांव का तथा दूसरा घायल रघुवीर कुमार (27) पुत्र स्व. सोने लाल बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के उज्जैन गांगुली गांव के निवासी है।
दूसरी दुर्घटना
दोनों बाइक पर सवार होकर नोएडा से घर बिहार लौट रहे थे। सुबह करीब 10.50 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 147.7 किमी पर चालक को झपकी आ गई, इसका परिणाम हुआ कि बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना में अखिलेश के चेहरे और शरीर पर चोटें आईं, जबकि सवार रघुवीर कुमार को मामूली चोटें आई। सूचना मिलते ही सहायक सुरक्षा अधिकारी त्रिलोकीनाथ पाण्डेय सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस से दोनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल दोस्तपुर भेजा गया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को क्रेन के माध्यम से सेमरी टोल प्लाजा ले जाकर सुरक्षित खड़ा कराया गया। घायलों का सामान सुरक्षा अधिकारी कपिल देव सिंह यादव को सुपुर्द कर दिया गया।
दर्शनार्थियों की स्थिति
इनोवा कार की टक्कर से दो दर्शनार्थी गंभीर रूप से घायल: चांदा संवाद के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ईशीपुर गांव के पास हुए सड़क हादसे में आयोध्या से वाराणसी जा रहे कांवड़ियों की बाइक को तेज रफ्तार इनोवा कार ने जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे में बाइक सवार अजब नारायण त्रिपाठी पुत्र कमलकांत त्रिपाठी, राम भवन पुत्र जगरूप निवासीगढ ग्राम बरुआ थाना पश्चिम सरीरा जनपद कौशांबी गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी लंभुआ ऋतिक कपूर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चांदा राजकुमार वर्मा भी मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद किए। घायल अजब नारायण त्रिपाठी की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
कांवड़ियों की यात्रा
बताते चले कौशांबी जिले के छह युवक तीन बाइकों पर सवार होकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए निकले थे। काठमांडू से दर्शन करने के बाद सभी अयोध्या दर्शन कर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चांदा ने बताया कि घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए जिला भेजा गया। वहीं घटना में शामिल इनोवा क्रिस्टा कार को ट्रेस कर जौनपुर से कब्जे में लिया गया।
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