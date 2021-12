तीन साल में 72000 पैदल राहगीरों ने सड़क हादसों में गंवाई जान, सरकार या आम नागरिक ही है जिम्मेदार?

तीन साल में 72000 पैदल राहगीरों ने सड़क हादसों में गंवाई जान, सरकार या आम नागरिक ही है जिम्मेदार?

अरविंद सिंह,नई दिल्ली Shankar Pandit Sat, 04 Dec 2021 05:52 AM

Your browser does not support the audio element.