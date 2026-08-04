ऑटो की टक्कर से बाइक सवार भाई-बहन घायल, चालक पर मुकदमा
कैम्पियरगंज में हुई एक सड़क दुर्घटना में भाई-बहन घायल हो गए। प्रदीप का पैर तोड़ गया और शशिकला को भी चोटें आईं। वे निमंत्रण समारोह से लौट रहे थे जब ऑटो चालक ने उनकी बाइक को ठोकर मारी। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया। पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया।
कैम्पियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार भाई-बहन के घायल होने के मामले में पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में युवक के पैर की हड्डी टूट गई, जबकि उसकी बहन भी घायल हो गई। संतकबीरनगर के मेंहदावल थाना क्षेत्र के जमुअरिया खुर्द गांव निवासी बेलावती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र प्रदीप और पुत्री शशिकला शाम करीब आठ बजे बलुआ गांव से निमंत्रण समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सोनौरा गांव के पास करमैनी की ओर से आ रहे ऑटो चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।हादसे
में प्रदीप के पैर की हड्डी टूट गई तथा उसके घुटने और पेट में गंभीर चोटें आईं। वहीं शशिकला के पैर में भी चोट लगी। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। बाद में परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें खलीलाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़िता की तहरीर पर कैम्पियरगंज पुलिस ने ऑटो चालक विपिन आजाद निवासी बलुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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