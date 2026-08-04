ऑटो की टक्कर से बाइक सवार भाई-बहन घायल, चालक पर मुकदमा

कैम्पियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार भाई-बहन के घायल होने के मामले में पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में युवक के पैर की हड्डी टूट गई, जबकि उसकी बहन भी घायल हो गई। संतकबीरनगर के मेंहदावल थाना क्षेत्र के जमुअरिया खुर्द गांव निवासी बेलावती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र प्रदीप और पुत्री शशिकला शाम करीब आठ बजे बलुआ गांव से निमंत्रण समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सोनौरा गांव के पास करमैनी की ओर से आ रहे ऑटो चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।हादसे