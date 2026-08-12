सड़क हादसों में दो कांवड़ियों सहित हुए तीन घायल

सड़क हादसों में दो कांवड़ियों सहित हुए तीन घायल
देवबंद में हरिद्वार से जल लेकर लौटते समय दो कावंड़ियों और एक बाइक रेहड़ा चालक सड़क हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। घायल कावंड़ियों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें गंतव्य पर रवाना किया गया।
देवबंद। हरिद्वार से जल लेकर वापस लौट रहे दो कावंड़िए सोमवार देर रात सड़क हादसे में घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं, एक अन्य घटना में भी बाइक रेहड़ा चालक घायल हो गया। मुजफ्फनगर जनपद थाना नई मंडी के गांव पचेड़ा निवासी आकाश (20) और मोनू (18) बाइक पर हरिद्वार से जल लेकर वापस लौट रहे थे। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे स्थित नवीन मंडी स्थल के निकट अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक से गिरकर घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया।
जहां से उनहें प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को उनके गंत्वय की ओर रवाना किया गया। वहीं, मेरठ की कांशीराम कॉलोनी निवासी सुनील (36) बाइक रेहड़े में सामान लादकर सहारनपुर छोड़कर वापस लौट रहा था। हाईवे स्थित श्री साईंधाम मंदिर के समीप पीछे से आए वाहन ने रेहड़े को टक्कर मार दी। इसमें सुनील घायल हो गया। जिसे पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया।
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