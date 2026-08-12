Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सड़क हादसों में दो कांवड़ियों सहित हुए तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

देवबंद में हरिद्वार से जल लेकर लौटते समय दो कावंड़ियों और एक बाइक रेहड़ा चालक सड़क हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। घायल कावंड़ियों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें गंतव्य पर रवाना किया गया।

सड़क हादसों में दो कांवड़ियों सहित हुए तीन घायल

देवबंद। हरिद्वार से जल लेकर वापस लौट रहे दो कावंड़िए सोमवार देर रात सड़क हादसे में घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं, एक अन्य घटना में भी बाइक रेहड़ा चालक घायल हो गया। मुजफ्फनगर जनपद थाना नई मंडी के गांव पचेड़ा निवासी आकाश (20) और मोनू (18) बाइक पर हरिद्वार से जल लेकर वापस लौट रहे थे। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे स्थित नवीन मंडी स्थल के निकट अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक से गिरकर घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: सड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायल

जहां से उनहें प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को उनके गंत्वय की ओर रवाना किया गया। वहीं, मेरठ की कांशीराम कॉलोनी निवासी सुनील (36) बाइक रेहड़े में सामान लादकर सहारनपुर छोड़कर वापस लौट रहा था। हाईवे स्थित श्री साईंधाम मंदिर के समीप पीछे से आए वाहन ने रेहड़े को टक्कर मार दी। इसमें सुनील घायल हो गया। जिसे पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: सामने से आ रही बाइक से भिड़े दो कांवड़िए, घायल
ये भी पढ़ें:Saharanpur News: दो बाइके आपस में टकराई, दो कांवड़िए घायल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Road Accident Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।