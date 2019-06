उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को नीतीश से चेताया, कहा- धोखा नं.2 के लिए तैयार रहें

लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बिहार एक बार फिर से सियासी हलचलों का केंद्र बन गया है। मोदी सरकार में जदयू के शामिल नहीं होने के नीतीश कुमार फैसले के बाद राजनीतिक गललियारों में कयासबाजी का दौर जारी है। इस बीच राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के मुखिया और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमारे को धोखेबाज बताते हुए बीजेपी को चेताया है कि वह धोखा नंबर 2 के लिए तैयार रहे।

रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जनादेश का अपमान करने के लिए जाने जाते हैं। जनता और गठबंधन सहयोगियों को धोखा देना उनकी पुरानी आदत है। इसलिए बीजेपी धोखा नंबर 2 के लिए तैयार रहे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिनको नीतीश जी ने ठगा नहीं'।

RLSP Chief, Upendra Kushwaha: I want to tell BJP, Nitish Kumar is known for disrespecting public’s mandate. Deceiving public & alliance partners is his old habit. So BJP must be ready for 'dhoka no. 2.' It's been said about him 'aisa koi saga nahi jinko Nitish ji ne thaga nahi.' pic.twitter.com/x3fL7T0JSL