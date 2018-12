एनडीए से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा कल हो सकते हैं महागठबंधन में शामिल

एनडीए से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ट्विट किया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें कुशवाहा के शामिल होने की भी सूचना है। बता दें कि बिहार में एनडीए से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के निकलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में रालोसपा इस गठबंधन से बाहर हो गई थी।

