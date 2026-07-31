रालोद ने संगठन को मजबूत करने पर दिया बल
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सोनभद्र। राष्ट्रीय लोक दल रालोद ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी की संस्तुति पर पार्टी ने विभिन्न पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए नई टीम का गठन किया है। पार्टी नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि नई जिम्मेदारियों के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। उन्होंने धीरज चौबे को संगठन महासचिव, शांति वर्मा, चंद्रशेखर विश्वकर्मा, डॉ. ओम शंकर तिवारी और श्रवण कनौजिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मनदीप सिंह को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मुरली चौहान, परमेश्वर कुमार, रिंकू अग्रहरी, मोहन पांडेय, सुमित मिश्रा और राबिया शेख को जिला महासचिव की जिम्मेदारी सौपी गयी है।
वहीं बृजनंदन मौर्य, तेज बहादुर पटेल, विजय भारती,आनंद त्रिपाठी और ओम प्रकाश पटेल को सचिव पद सौंपा गया है।
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