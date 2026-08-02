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औद्योगिक ग्रीन गलियारा क्षेत्र की भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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राष्ट्रीय लोकदल के मुजाहिद चौधरी ने ग्रीन गलियारा क्षेत्र के ग्रामों की भूमि की दर बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भूमि की मूल्य दरों में वृद्धि नहीं की गई है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को प्रेषित किया गया है।

औद्योगिक ग्रीन गलियारा क्षेत्र की भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग

राष्ट्रीय लोकदल रूहेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महासचिव मुजाहिद चौधरी एडवोकेट ने रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री कौशल विकास जयंत चौधरी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्व परिषद, जिलाधिकारी व एआईजी स्टांप को ज्ञापन प्रेषित कर ग्रीन गलियारा क्षेत्र के गांवों की भूमि की कृषि, आवासीय व अनावासीय दर बढ़ाने की मांग की है। मुजाहिद चौधरी का कहना है कि तहसील के ग्रामों की सर्किल भूमि मूल्यांकन दर सूची 2025-26 में संशोधित की गई थी, जिसमें ग्राम हाकमपुर, गंगवार, बुरावली सहित अनेकों ग्रामों में भूमि की मूल्य दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। इससे पूर्व भी जनपद में मूल्य दर सूची संशोधित करते समय 2016 से 2023 तक तहसील के ग्रामों को सर्किल भूमि मूल्य वृद्धि से मुक्त रखा गया था।

अब जनपद में भूमि मूल्यांकन सर्किल दर सूची के नवीनीकरण एवं संशोधन की कार्यवाही चल रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम गंगवार, हाकमपुर, बुरावली तहसील के अति विकसित ग्रामों की श्रेणी में आते हैं, जिस कारण यहां जमीनों की वास्तविक कीमत काफी ज्यादा है। आरोप लगाया है कि इन विकसित ग्रामों को जनपद में पूर्व में दो बार हुई मूल्य सूची वृद्धि में शामिल नहीं किया जाना इन ग्रामों के किसानों के साथ घोर अन्याय है। वर्तमान में प्रचलित मूल्य दर सूची तथा भूमि की वास्तविक व बाजारी कीमत में बहुत अंतर है। वृद्धि नहीं हुई तो तमाम किसान औद्योगिक गलियारा व अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि नहीं देंगे। जनहित में हाकमपुर, गंगवार, बुरावली, गांगटकोला, दौलतपुर कलां, बांसका कलां,रूस्तमपुर खादर, पतेई खादर तहसील की कृषि, आवासीय,अनावासीय भूमि की दरें हसनपुर-रहरा-गंवा प्रांतीय राजमार्ग पर स्थित अन्य ग्रामों के समान बढ़ाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन पर पार्टी के अन्य कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।

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