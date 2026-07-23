छात्रों ने पानी बचाने का संदेश दिया
गाजियाबाद के आरकेजी ग्लोबल स्कूल में 'हैप्पी अर्थ कैंपेन' चलाया गया। चेयरपर्सन आंचल गोयल और डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉ. दिनिशा भारद्वाज सिंह ने छात्रों को पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान छात्रों ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से पानी और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया।
गाजियाबाद, गुलशन भारती। गुलधर स्थित आरकेजी ग्लोबल स्कूल में गुरुवार को हैप्पी अर्थ कैंपेन चलाया गया। चेयरपर्सन आंचल गोयल, डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉ. दिनिशा भारद्वाज सिंह ने छात्रों को पृथ्वी के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई। इस दौरान पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन आदि गतिविधियों के जरिए पानी और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया।
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