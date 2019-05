करारी हार के बाद उठी अब तेजस्वी के इस्तीफे की मांग, राजद के बागी नेता ने कही यह बड़ी बात

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बिहार में राजद के बागी नेता ने लालू प्रसाद के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। राजद के बागी नेता महेश यादव ने तेजस्वी यादव से नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि लोग वंशवाद की राजनीति से त्रस्त हो चुके हैं और कई ऐसे राजद विधायक हैं, जो अब पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही थी कि गठबंधन बिहार में एनडीए को टक्कर देगा, मगर परिणाम इसके ठीक उलट आए।

राजद के बागी नेता महेश यादव ने कहा , तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोग वंशवाद की राजनीति से तंग आ चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर कई विधायक हैं जो अब घुटन महसूस कर रहे हैं।

