नीतीश पर RJD का रुख नरम, रघुवंश बोले- BJP के खिलाफ सभी दल एक साथ आएं

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सोमवार को यहां सभी दलों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पछाड़ने के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। राजद उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीति कहती है कि भाजपा को पछाड़ने के लिए सभी को एकसाथ आना चाहिए।

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि आप नीतीश जी को जानते हैं, वे निश्चित रूप से पक्ष बदलेंगे, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वह कब क्या करेंगे या क्या कहेंगे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। यह आश्चर्य की बात नहीं है ... मैं चाहता हूं कि बीजेपी के खिलाफ सभी को एक साथ आना चाहिए।

