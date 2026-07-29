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मुंगेर को कमजोर करने की साजिश का आरोप, राजद ने खोला मोर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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मुंगेर के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर मुंगेर जिले के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थिति, होम्योपैथिक कॉलेज और सड़कें सुधारने में असफल रही है, जबकि तारापुर को जिला बनाने की साजिश चल रही है। राजद का आंदोलन होगा यदि समस्याएं हल नहीं हुईं।

मुंगेर को कमजोर करने की साजिश का आरोप, राजद ने खोला मोर्चा

मुंगेर, निज प्रतिनिधि।राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता व मुंगेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर मुंगेर जिले के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। बुधवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुंगेर को कमजोर कर तारापुर को जिला बनाने की साजिश की जा रही है, जिसका राजद विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय होने के बावजूद यहां की कई महत्वपूर्ण संस्थाएं बदहाल स्थिति में हैं। उन्होंने मुंगेर विश्वविद्यालय के स्थायी भवन निर्माण में देरी, होम्योपैथिक कॉलेज सह अस्पताल की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था और शहर की जर्जर सड़कों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।

राजद नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का ध्यान मुंगेर की समस्याओं के समाधान की बजाय तारापुर क्षेत्र पर अधिक है। उन्होंने मुंगेर विधायक कुमार प्रणय पर भी जिले के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अविनाश कुमार विद्यार्थी ने कहा कि यदि मुंगेर विश्वविद्यालय भवन निर्माण, होम्योपैथिक अस्पताल को चालू करने और जिले के विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो राजद आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि मुंगेर के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए पार्टी सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी।

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