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राजद ने शहीद छात्रों की शहादत को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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राजद ने मंगलवार को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए छात्रों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के सामने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने शहीदों की शहादत को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उनके बलिदान हमें प्रेरित करता है। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में कई नेता शामिल रहे।

राजद ने शहीद छात्रों की शहादत को किया नमन

राजद ने मंगलवार को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए छात्रों की शहादत को नमन किया। विधानसभा के सामने स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर राजद नेताओं ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व, शहादत और बलिदान को याद किया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी शहादत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माल्यार्पण के बाद राजद नेताओं ने कहा कि आजादी के लिए शहादत और कुर्बानी देने वाले सातों वीर सपूत हम सभी के लिए अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में रामचंद्र पूर्वे, शक्ति यादव, सुदय यादव, मदन शर्मा, फैयाज आलम कमाल, नंदू यादव, हरेंद्र कुशवाहा आदि शामिल रहे।

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