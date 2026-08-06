गंगा नदी के जलस्तर में 12 सेमी की गिरावट, जटा पहुंचे डीएम

उसहैत के बाढ़ प्रभावित जटा गांव का निरीक्षण करते डीएम अवनीश राय साथ में एसडीएम दातागंज विनोद सिंह, बाढ़ खंड के अधिकारी।

उसहैत, संवाददाता। गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी निचले इलाके अभी तक बाढ़ से प्रभावित हैं। बुधवार के लिये 24 घंटे के भीतर 12 सेमी की जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी। डीएम अवनीश राय ने बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया एवं ग्रामीणों की समस्यायें सुनीं। डीएम अवनीश राय ने बाढ़ प्रभावित गांव जटा का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये। अधिकारियों ने डीएम को बताया कि गंगा नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, जिससे क्षेत्र में स्थिति अब सामान्य हो रही है। बाढ़ अधिकारियों ने डीएम को बताया कि जटा जाने वाला मार्ग अभी पूर्ण रूप से आवागमन के लिये नहीं खुला है। अटेना से जटा जाने वाले मार्ग पर स्थित शेखूपुर पुलिया की स्थिति सामान्य हो गयी है। डीएम ने आवागमन पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यातायात शुरू कराने के निर्देश दिये। बाढ़ खंड एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाये। एसडीएम दातागंज विनोद कुमार, बाढ़ खंड एक्सईएन उमेश चंद्र मौजूद थे.

डीएम ने सुनी समस्यायें डीएम ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहकर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिये। इस दौरान डीएम ने ग्रामीणों की समस्यायें सुनीं एवं उन्हें सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। डीएम ने विशेष रूप से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक किया। कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिये किसान बीमा अवश्य करायें। ग्रामीणों ने डीएम को बताया कि एसडीएम लगातार बाढ़ क्षेत्र में कैंप किये हैं, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। पर्याप्त संख्या में नाव एवं मोटरवोट उपलब्ध हैं, गोताखोर भी प्रमुख स्थलों पर तैनात हैं.

राशन की कमी न हो डीएम ने निरीक्षण के दौरान राशन वितरण की जानकारी ली एवं पूर्ति विभाग को निर्देश दिये कि तटीय क्षेत्र में खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे और किसी भी पात्र व्यक्ति को असुविधा न हो.

पुलिया के ऊपर से चल रहा पानी गंगा नदी में जलस्तर लगातार घटने के बाद भी जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है जिससे जटा, प्रेमी नगला, कमलैयापुर,जसवंत नगला, रैपुरा, कदम नगला को जाने वाला मार्ग बंद है। इधर इस पार कमलूनगला,भखरी, बेहटी, असमयारफतपुर, अहमदनगर बछौरा, कोनका नगला, बल्ले नगला में खेतों में चारों ओर से पानी भरा हुआ है और आवागमन बाधित है.