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पंचक आज से शुरू, चार अगस्त की रात तक रहेगा प्रभाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सरसावा। पंचक शुक्रवार सुबह 6:38 बजे से शुरू हुआ जो 4 अगस्त तक चलेगा। पुजारी पंडित अनिल कौशिक ने बताया कि इस समय शुभ कार्य टालने की सलाह दी जाती है। पंचक में यात्रा, भवन निर्माण और लकड़ी खरीदने से बचने की आवश्यकता है।

पंचक आज से शुरू, चार अगस्त की रात तक रहेगा प्रभाव

सरसावा। श्री बनखंडी महादेव मंदिर के पुजारी पंडित अनिल कौशिक ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6:38 बजे पंचक प्रारंभ हो गए हैं, जो 4 अगस्त (मंगलवार) की रात 9:54 बजे तक रहेंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से प्रारंभ होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। पंडित अनिल कौशिक के अनुसार पंचक काल को धार्मिक दृष्टि से शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इस दौरान गृह प्रवेश, भवन निर्माण, छत डालना, नए कार्यों की शुरुआत तथा अन्य मांगलिक कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है।

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पंचक के दौरान बचने वाले कार्य

उन्होंने बताया कि पंचक के दौरान परंपरागत रूप से पांच कार्यों से विशेष रूप से बचने की सलाह दी जाती है। इनमें दक्षिण दिशा की यात्रा, छत डालना या भवन निर्माण शुरू करना, लकड़ी का संग्रह या खरीदारी करना, चारपाई बनवाना तथा ईंधन या घास-फूस का अधिक संग्रह करना शामिल है। मान्यता है कि इन कार्यों को पंचक समाप्त होने के बाद करना अधिक शुभ माना जाता है।

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यात्रा के संबंध में सुझाव

पंडित अनिल कौशिक ने बताया कि चोर पंचक के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में यात्रा करने पर सामान चोरी होने या उसके खोने की आशंका बनी रहती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और अपने सामान की विशेष सावधानी रखें।

पंचक समाप्ति के बाद

उन्होंने कहा कि पंचक समाप्त होने के बाद सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। हालांकि यह विषय पूरी तरह धार्मिक आस्था और मान्यताओं से जुड़ा है तथा श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार निर्णय लेते हैं।

सामान्य प्रश्न

पंचक कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा?
पंचक शुक्रवार सुबह 6:38 बजे शुरू हुआ जो 4 अगस्त (मंगलवार) की रात 9:54 बजे तक चलेगा।
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