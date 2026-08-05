चंदा चोरी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : साध्वी ऋतंभरा
इंदौर में साध्वी ऋतंभरा ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना भक्तों के लिए दुखद है, क्योंकि लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए अपने जीवन तक की बलिदान दिए हैं। दोषियों को जल्दी सजा मिलनी चाहिए।
इंदौर, एजेंसी। साध्वी ऋतंभरा ने बुधवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। मंदिर निर्माण आंदोलन की नेताओं में से एक ऋतंभरा ने कहा कि चोरी की खबर से भक्तों को दुख पहुंचा है क्योंकि, मंदिर बनाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसने हम सभी को शर्मिंदा किया है। एक बड़े समाज में भी 50-100 लोग ऐसे होते हैं, जो देश, समाज, कुल और परंपरा को शर्मसार करते हैं। यह भी वैसी ही एक घटना है।
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