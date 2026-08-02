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बिजनौर से छोड़ा 1.25 लाख क्यूसेक पानी, पांच सेमी बढ़ा तिगरी गंगा का जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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बिजनौर बैराज से 125061 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तिगरी गंगा का जलस्तर रविवार को 200.65 सेमी तक पहुँच गया। जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन स्थिति की निगरानी कर रहा है। बारिश के कारण जलस्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है।

बिजनौर से छोड़ा 1.25 लाख क्यूसेक पानी, पांच सेमी बढ़ा तिगरी गंगा का जलस्तर

बिजनौर बैराज से 125061 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तिगरी गंगा का जलस्तर रविवार को पांच सेमी और बढ़ गया। जलस्तर 200.65 सेमी दर्ज किया गया। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों को निचले इलाकों में जलभराव व रास्तों पर पानी भरने का डर सताने लगा है। गौरतलब है कि शनिवार को तिगरी गंगा का जलस्तर 200.60 सेमी दर्ज किया गया था। वहीं बीते कई दिनों से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। रविवार को पांच सेमी बढ़कर जलस्तर 200.65 सेमी पर पहुंच गया।

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जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र में गंगा के आसपास रहने वाले ग्रामीण सतर्क हो गए। ग्रामीण खेतों और रास्तों की स्थिति पर नजर बनाए हैं। खादर क्षेत्र के शीशोवाली समेत अन्य कई गांवों में आबादी के आसपास तक पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो जल्द ही गंगा खतरे के निशान पर पहुंच जाएगी। गांवों में पानी घुसने लगेगा। परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जलभराव से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर अभी तक भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने की बात कही। वहीं प्रशासन की ओर से भी जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। इस बावत जेई बाढ़ खंड सुभाष कुमार ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते तिगरी गंगा के जलस्तर पर प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से काफी दूर है। आगे जलस्तर के कुछ घटने की भी संभावना है।

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