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फिर उफनाई सरयू,24 घण्टे में 15 सेमी चढ़ी सरयू, राप्ती ने भी दिखाए तेवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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बरहज (देवरिया) में सरयू और राप्ती का जलस्तर एक सप्ताह में बढ़ गया है। सरयू में 24 घंटे में 15 सेमी की वृद्धि हुई है, जिससे कटान और जोखिम बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है। सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है।

फिर उफनाई सरयू,24 घण्टे में 15 सेमी चढ़ी सरयू, राप्ती ने भी दिखाए तेवर

बरहज(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। एक सप्ताह तक शांत रहने के बाद सरयू और राप्ती चढ़ने लगी है। सरयू के जलस्तर में 24 घंटे करीब 15 सेमी की वृद्धि हुई है। राप्ती भी चढ़ रही है। पानी बढ़ने के साथ ही नदियां किनारों पर तेज कटान कर रही है। कपरवार में संगम तट पर तटबन्ध के निकट कटान से बांध की सुरक्षा में लगे जियो बैग नदी में समाने लगे है। तटबंध में बने रेन कट व रैट होल खतरे का संकेत दे रहे है, लेकिन अभी तक बताव कार्य शुरू नहीं हो सके है। सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। थाना घाट पर बने मापक पर सोमवार को 15 सेमी की वृद्धि के साथ नदी का जलस्तर 65.65 मीटर दर्ज किया गया। जो खतरे के निशान से 85 सेमी कम है। पानी बढ़ने के साथ नदी दोनों किनारों पर कटान कर रही है। परसिया देवार में कटान की तीब्रता बढ़ रही है। नदी कृषि योग्य भूमि पर भीषण कटान कर रही है। मंजनाथ यादव, रामसुखारी प्रसाद, बेचू का कहना है कि नदी तबाही पर आमादा है और विभाग कटान रोकने के नाम पर दिखावा कर कर रहा है। ग्रामीणों ने अविलम्ब बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है। उधर भदिला प्रथम में राप्ती नदी दबाव बढ़ा रही है। गाँव नदी के पानी से घिर रहा है। पानी बढ़ने से ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ रही है.

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नदियों का जलस्तर

नदी डेंजर लाइन जलस्तर

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-सरयू 66.50 मीटर 65.60 मीटर

-राप्ती 70.50 मीटर 66.00 मीटर

-गोर्रा 70.50 मीटर 66.75 मीटर

-छोटी गंडक 70.50 मीटर .......

नदियों के जलस्तर पर नजर

नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। डौला तटबंध की मरम्मत शुरू कराई जा रही है।

-उपेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता बाढ़ खंड देवरिया।

सामान्य प्रश्न

सारयू नदी का जलस्तर कितना है?
सरयू नदी का जलस्तर 65.60 मीटर है।
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