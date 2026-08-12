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70 मिलीमीटर और बढ़ गया रामगंगा नदी का जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बीते पांच दिनों से लगातार जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी 70 मिलीमीटर और बढ़ गया रामगंगा नदी का जलस्तर

70 मिलीमीटर और बढ़ गया रामगंगा नदी का जलस्तर

रामगंगा नदी का जलस्तर प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहा है। बीते चार दिनों में एक मीटर बढ़े इस जलस्तर में मंगलावर को 70 मिलीमीटर की और बढ़ोत्तरी रिकार्ड की गई। इसके साथ ही मंगलवार को जलस्तर 150.070 मीटर रिकार्ड किया गया। जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ खंड विभाग और ज्यादा अलर्ट हो गया है। क्यूआरटी से लेकर तटबंध इलाकों में बसे ग्रामीणों से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है। सोमवार को रामगंगा नदी का जलस्तर 159.000 रिकार्ड किया गया था। मंगलवार को 159.070 मीटर रिकार्ड किया गया। खतरे के निशान से महज 4 मीटर दूर ही रह गई है।

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इसके साथ ही जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बाढ़ खंड विभाग भी अलर्ट हो गया है। तटबंध इलाकों के पास बसे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जो व्हाट्स एप ग्रुप बनाए गए हैं। उनके जरिए प्रतिदिन रामगंगा नदी के वो उसके आसपास के इलाकों की फोटो और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है।

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