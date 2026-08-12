70 मिलीमीटर और बढ़ गया रामगंगा नदी का जलस्तर
बीते पांच दिनों से लगातार जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी 70 मिलीमीटर और बढ़ गया रामगंगा नदी का जलस्तर
रामगंगा नदी का जलस्तर प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहा है। बीते चार दिनों में एक मीटर बढ़े इस जलस्तर में मंगलावर को 70 मिलीमीटर की और बढ़ोत्तरी रिकार्ड की गई। इसके साथ ही मंगलवार को जलस्तर 150.070 मीटर रिकार्ड किया गया। जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ खंड विभाग और ज्यादा अलर्ट हो गया है। क्यूआरटी से लेकर तटबंध इलाकों में बसे ग्रामीणों से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है। सोमवार को रामगंगा नदी का जलस्तर 159.000 रिकार्ड किया गया था। मंगलवार को 159.070 मीटर रिकार्ड किया गया। खतरे के निशान से महज 4 मीटर दूर ही रह गई है।
इसके साथ ही जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बाढ़ खंड विभाग भी अलर्ट हो गया है। तटबंध इलाकों के पास बसे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जो व्हाट्स एप ग्रुप बनाए गए हैं। उनके जरिए प्रतिदिन रामगंगा नदी के वो उसके आसपास के इलाकों की फोटो और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें