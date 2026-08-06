डिघिया गेज पर नदी खतरा बिंदु से महज सात सेमी नीचे
घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है। किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समा रही है। पिछले पांच दिनों से जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। बचाव कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। कई किसानों की भूमि कटान की चपेट में आ चुकी है।
लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है। नदी के बढ़ते रुख ने देवारा क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले पांच दिनों से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। डिघिया गेज पर नदी खतरा बिंदु से महज सात सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जबकि बदरहुआ गेज पर भी जलस्तर में बढ़ाव जारी है। चक्की हाजीपुर, परसिया और सहबदिया गांव के पास घाघरा नदी तेजी से कटान कर रही है। चक्की हाजीपुर और परसिया में किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समा रही है, जबकि सहबदिया में कटान आबादी की ओर बढ़ने लगी है।
कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से बचाव कार्य कराया जा रहा है। नदी लगातार स्थान बदलकर नदी नए हिस्सों में कटान कर रही है। अब तक दर्जनों किसानों की करीब 34 बीघा कृषि भूमि नदी की भेंट चढ़ चुकी है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बसे गांवों पर भी खतरा मंडराने लगा है। बदरहुआ गेज पर मंगलवार शाम चार बजे जलस्तर 70.98 मीटर था, जो बुधवार शाम चार बजे बढ़कर 71.02 मीटर पहुंच गया। यहां 24 घंटे में चार सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बदरहुआ गेज का खतरा बिंदु 71.68 मीटर है। डिघिया गेज पर मंगलवार शाम चार बजे जलस्तर 70.31 मीटर था, जो बुधवार शाम चार बजे 70.33 मीटर दर्ज किया गया। यहां 24 घंटे में दो सेंटीमीटर की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। डिघिया गेज पर नदी खतरा बिंदु 70.40 मीटर से मात्र सात सेंटीमीटर नीचे बह रही है।
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