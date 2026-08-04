दो सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर
ब्रजघाट में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सोमवार को जलस्तर 198.52 मीटर पर पहुँच गया, जो पिछले 5 दिनों में 50 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्शाता है। इससे जंगलों में पानी भर गया है और खेतों में धान व गन्ने की फसल प्रभावित हो रही है।
ब्रजघाट में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी जलस्तर में दो सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर चढ़ने से बूढ़ी गंगा के निकट स्थित जंगलों में पानी भर गया है। वहीं, खेतों में खड़ी धान, गन्ने की फसल में भी जलभराव हो रहा है। चार दिनों से गढ़-ब्रजघाट में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले पांच दिन में 50 सेंटीमीटर की बढ़त हो चुकी है। रविवार को जहां जलस्तर 198.50 मीटर के निशान पर था, जो सोमवार को बढ़ कर 198.52 मीटर के निशान तक पहुंच गया है।
वहीं बाढ़ नियंत्रण कक्ष मेरठ द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार सोमवार को भी बिजनौर बैराज से एक लाख क्यूसेक जल का डिस्चार्ज किया गया है। जो मंगलवार की शाम तक ब्रजघाट पहुंच जाएगा।
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