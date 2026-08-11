कहलगांव में चेतावनी स्तर के करीब आई गंगा
मुंगेर से कहलगांव तक गंगा में लबालब पानी सुल्तानगंज में अभी और बढ़ेगा नदी का
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते बिहार आ रही नदियों का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग पिछले तीन दिन से राज्य सरकार को अलर्ट कर रहा है कि इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर में गंगा के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को मुंगेर से कहलगांव तक गंगा में लबालब पानी भर गया है। सुल्तानगंज और भागलपुर में नदी के किनारे तक पानी अधिक होने पर गंगा स्नान करने वाले या कांवरियों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है।
यूं तो नदी किनारे बैरिकेडिंग और जाली लगाई गई है। एसडीआरएफ और गोताखोरों को भी लगाया गया है। आयोग की जारी रिपोर्ट में बताया गया कि गंगा का जलस्तर कहलगांव में चेतावनी स्तर के करीब है। सोमवार शाम 6 बजे तक कहलगांव में नदी का जलस्तर 30.04 मीटर था। जबकि यहां चेतावनी स्तर 30.09 मीटर है। यानी वार्निंग लेवल से महज पांच सेमी नीचे गंगा बह रही है। सोमवार को मुंगेर में 40 सेमी, भागलपुर में 32 सेमी और कहलगांव में 14 सेमी गंगा बढ़ी है। मंगलवार को भागलपुर और कहलगांव में 20 सेमी से ऊपर बढ़ने की आशंका है। कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि जलस्तर बढ़ने के बाद भी सभी जगहों पर तटबंध सुरक्षित है।
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