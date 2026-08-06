कछारी इलाकों के डूबने की बढ़ी संभावना
प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गुरुवार सुबह फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 78.60 मीटर और यमुना का नैनी में 75.22 मीटर रिकॉर्ड किया गया। संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि कछारी क्षेत्र डूबने की संभावना बढ़ गई है।
प्रयागराज। लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कछारी क्षेत्रों के डूबने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, गंगा-यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। सिंचाई विभाग बाढ़ प्रखंड के अनुसार गुरुवार सुबह आठ बजे फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 78.60 मीटर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे यहां 28 सेमी वृद्धि हुई है। 33 सेमी वृद्धि के साथ छतनाग में गंगा का जलस्तर 74.92 मीटर पहुंच गया है। यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 75.22 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यहां पिछले 24 घंटे मं 26 सेमी वृद्धि हुई है।
बारिश का सिलसिला जारी रहने और ऊपरी क्षेत्रों से पानी आने की स्थिति में गंगा के कछारी इलाकों में पानी फैलने की संभावना और बढ़ सकती है। इसे देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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