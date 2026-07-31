Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले में कोसी व बागमती नदियों में उफान हुआ तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

खगड़िया में कोसी और बागमती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों की फसलें डूबने का खतरा बढ़ रहा है। किसान और पशुपालक चिंतित हैं। जल संसाधन विभाग तटबंधों की निगरानी कर रहा है और प्रशासन जलस्तर पर सतर्क है।

जिले में कोसी व बागमती नदियों में उफान हुआ तेज

खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले में कोसी व बागमती नदियों में उफान तेज हो गई है। बढ़ते जलस्तर को देखकर निचले इलाके में लगी फसलों के डूबने के आसार बढ़ गए हैं। रास्ते पर पानी फैल जाने की आशंका से किसान व पशुपालक परेशान होने लगे हैं। हालंाकि दोनों नदियां फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वही पानी के बढ़ते जलस्तर को देख जल संसाधन विभाग ने तटबंध की निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारी लगातार जलस्तर के उतार चढ़ाव पर नजर रख रहे हैं। वही डीएम भी अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।