खगड़िया : कोसी और बागमती नदी उफान पर, भरपुरा-लालपुर सड़क पर फैला बाढ़ का पानी

खगड़िया : कोसी और बागमती नदी उफान पर, भरपुरा-लालपुर सड़क पर फैला बाढ़ का पानी
चौथम (खगड़िया) से रवि शंकर कुमार की रिपोर्ट नेपाल की तराई और उत्तरी बिहार
चौथम (खगड़िया) से रवि शंकर कुमार की रिपोर्ट नेपाल की तराई और उत्तरी बिहार में लगातार बारिश होने के बाद कोसी और बागमती नदी उफान पर है। दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। हाल यह है कि पिछले तीन दिनों के अंदर बागमती नदी के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि अब मैदानी इलाके में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। शनिवार की सुबह सात बजे तक भरपुरा से लालपुर जाने वाली सड़क पर भी बागमती नदी के बाढ़ का पानी फेल जाने से सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है।
अब सिर्फ एक पुलिया नजर आ रही है। दूसरी ओर मैदानी इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से दियारा क्षेत्र के खेतों में लगी फसलें और पशुचारा भी डूबने लगी है। जिससे पशुपालकों और किसानों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि अभी कहीं भी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। इधर चौथम सीओ रवि राज ने बताया कि नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। लेकिन अभी कहीं से कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन की पूरी नजर है।
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