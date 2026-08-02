दो दिन बाद फिर घाघरा का बढ़ने लगा जलस्तर,तेज हुई कटान

दो दिन बाद फिर घाघरा का बढ़ने लगा जलस्तर,तेज हुई कटान
घाघरा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है। सहबदिया गांव में कटान आबादी की ओर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर में वृद्धि के साथ ही देवारा क्षेत्र के लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।
लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। दो दिनों तक जलस्तर घटने के बाद शनिवार को घाघरा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। जलस्तर में बढ़ने के साथ ही तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है। चक्की हाजीपुर,परसिया और सहबदिया गांव के पास नदी लगातार खेती योग्य भूमि काट रही है। सहबदिया में कटान आबादी की ओर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से बचाव कार्य कराया जा रहा है, लेकिन नदी लगातार स्थान बदलकर नई जगहों पर कटान कर रही है。
जलस्तर की स्थिति
डिघिया गेज पर शनिवार शाम चार बजे जलस्तर 69.78 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरा बिंदु 70.40 मीटर से 62 सेंटीमीटर नीचे है। यहां बीते 24 घंटे में जलस्तर में सात सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार को शाम चार बजे जलस्तर 69.71 मीटर था। डिघिया गेज का न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर और अधिकतम 72.59 मीटर है। वहीं बदरहुआ गेज पर शनिवार शाम चार बजे जलस्तर 70.48 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि शुक्रवार को इसी समय यह 70.45 मीटर था। यहां 24 घंटे में तीन सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बदरहुआ गेज का खतरा बिंदु 71.68 मीटर, न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर और अधिकतम 73.52 मीटर है। जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी शुरू होने से देवारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है।
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