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मुंगेर में गंगा उफान पर, खतरे के निशान से 3.74 मीटर नीचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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मुंगेर जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह अभी भी खतरे के निशान से नीचे है। जिला प्रशासन ने स्थिति की निगरानी बढ़ा दी है और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है और जलस्तर की लगातार समीक्षा की जा रही है।

मुंगेर में गंगा उफान पर, खतरे के निशान से 3.74 मीटर नीचे

मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है, लेकिन बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार मुंगेर में गंगा का जलस्तर सुबह से दोपहर तक चार सेंटीमीटर बढ़ा है। डीईओसी के अनुसार मुंगेर में गंगा का खतरे का निशान 39.33 मीटर और चेतावनी स्तर 38.33 मीटर निर्धारित है। मंगलवार सुबह छह बजे नदी का जलस्तर 35.55 मीटर दर्ज किया गया, जो सुबह 10 बजे बढ़कर 35.57 मीटर और दोपहर दो बजे 35.59 मीटर पहुंच गया।

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शाम छह बजे तक 35.61 मीटर पर था। वर्तमान जलस्तर खतरे के निशान से 3.74 मीटर नीचे है। नदी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बरियारपुर और कल्याणपुर में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। बरियारपुर में सुबह छह बजे जलस्तर 34.40 मीटर था, जो दोपहर दो बजे बढ़कर 34.42 मीटर हो गया। वहीं कल्याणपुर में जलस्तर 34.17 मीटर से बढ़कर 34.19 मीटर दर्ज किया गया। तीनों स्थानों पर जलस्तर बढ़ने का ट्रेंड आर दर्ज किया गया है। डीईओसी की रिपोर्ट के अनुसार पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार भागलपुर, बक्सर, वाराणसी और प्रयागराज में भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है।जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। घाटों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और बच्चों को घाटों से दूर रखने की अपील की है। डीईओसी की ओर से हर तीन घंटे पर जलस्तर की समीक्षा की जा रही है।

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