जिले में फिर एक सेमी प्रति घंटे बढ़ रहा गंगा का जलस्तर

0 बुधवार की सुबह आठ बजे से गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुरू हुई जिले में गंगा के जलस्तर में फिर वृद्धि शुरु हो गई है। बीते 12 घंटे में लगभग दस सेमी जलस्

मिर्जापुर, संवाददाता जिले में गंगा के जलस्तर में बुधवार को सुबह आठ बजे से फिर वृद्धि शुरु हो गई है। गंगा का जलस्तर शाम को छह बजे 66.780 मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु से 9.944 मीटर नीचे है। गंगा के जलस्तर में एक सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है। जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती गांवों के किसान सहमें हुए है। किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो तटवर्ती इलाके में बोई गई फसलों के खेतों तक पानी शीघ्र पहुंच सकता है। वहीं जिला प्रशासन ने भी बाढ़ कंट्रोल रूम को सतर्क कर दिया है। डीएम पवन कुमार गंगवार ने सदर और चुनार के उप जिलाधिकारियों को गंगा के जलस्तर पर बराबर नजर रखने का निर्देश दिया है। कहा है कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। खासकर पशुओं के लिए चारा और बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर ली जाए。

जलस्तर की स्थिरता और चिंताएँ जिले में मंगलवार की सुबह गंगा का जलस्तर 66.610 मीटर पहुंचने के बाद स्थिर हो गया था। मंगलवार की पूरी रात गंगा का जलस्तर स्थिर रहा। वहीं बुधवार की सुबह आठ बजे से फिर वृद्धि शुरू हो गयी है। गंगा के जलस्तर में एक सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है। बाढ़ कंट्रोल रूम के मुताबिक बुधवार की शाम गंगा का जलस्तर 66.70 मीटर पहुंच गया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग संभावित बाढ़ को लेकर सहमें हुए है। किसानों की सबसे अधिक चिंता फसलों की सुरक्षा को लेकर है। बाढ़ प्रभावित छानबे, कोन, मझवां, पहाड़ी और नरायनपुर ब्लॉक के किसानों का कहना है कि यदि गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो तराई इलाके में बोई गई फसलें डूब सकती है। इससे किसानों को काफी क्षति होगी। साथ ही पशुओं के लिए चारा की समस्या खड़ी हो जाएगी। बाढ़ कंट्रोल रूम के मुताबिक अभी गंगा के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है।

वर्तमान मौसम की स्थिति मंगलवार की रात में हुई बारिश, बुधवार को सुबह हो गयी धूप

मिर्जापुर, संवाददाता । जिले में चार दिनों बाद मंगलवार की रात करीब दो घंटे जमकर बारिश हुई। इससे रात में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गयी। वहीं बुधवार की सुबह से ही धूप होने से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो गए। लोग पसीने से तर-बतर हो गए। वहीं दिन में बारिश न होने से किसानों को धान की रोपाई करने में दिक्कत हुई। कई किसानों को मजबूरन पम्पसेट की मदद से धान की रोपाई करनी पड़ी।

जिले में मंगलवार की रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। रात को दस बजे के करीब तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गयी। बारिश शुरू होते ही मौसम ठण्डा हो गया। वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गयी। बीते चार दिनों से बारिश न होने से तापमान में भी वृद्धि हो गयी थी। जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं बारिश न होने से farmer मायूस थे। बारिश हो जाने से किसान खुश हो गए,लेकिन बुधवार की सुबह बारिश न होने से किसानों की खुशी मायूसी में बदल गई। मंगलवार की रात हुई बारिश का पानी खेतों में सूख गया। किसानों को सुबह धान की रोपाई के लिए पम्पसेटों का सहारा लेना पड़ा। इससे उन्हें काफी आर्थिक बोझ पड़ा।