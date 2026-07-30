गंगा-कोसी के जलस्तर में उतार-चढाव जारी, सभी तटबंध सुरक्षित
गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में बुधवार को उतार-चढ़ाव जारी है। राघोपुर में दो सेंटीमीटर की हल्की बढ़ोतरी हुई है। सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन पानी तटबंध तक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है।
नवगछिया, निज संवाददाता। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में बुधवार को उतार-चढाव जारी है। बुधवार को राघोपुर में दो सेंटीमीटर की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
तटबंधों की स्थिति
इस्माईलपुर-बिंदटोली के स्पर संख्या सात पर चार सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गयी, हालांकि सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन इस्माईलपुर-बिंदटोली और राघोपुर तटबंध के कोसी के बगजान जमींदारी तटबंध के कई स्थानों पर नदी का पानी तटबंध के तह तक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। बुधवार की सुबह छह बजे जारी विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इस्माईलपुर-बिंदटोली के स्पर-07 पर गंगा का जलस्तर 29.50 मीटर दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे में चार सेंटीमीटर कम है। नदी का पानी तटबंध के तह तक पहुंच गया है, लेकिन तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है।
जलस्तर में वृद्धि
वहीं राघोपुर स्थित काजीकोरैया-राघोपुर मार्जिनल तटबंध पर गंगा का जलस्तर 30.72 मीटर दर्ज किया गया, जिसमें दो सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। यहां भी नदी का पानी तटबंध के तह तक पहुंच गया है, जबकि तटबंध सुरक्षित बताया गया है। मदरौनी में कोसी का जलस्तर 29.32 मीटर दर्ज किया गया, जो दो सेंटीमीटर बढ़ा है।
जल संसाधन विभाग की निगरानी
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी तटबंधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अभियंताओं एवं कर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।
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