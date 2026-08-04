तेजी से कट रही जमीन, आबादी की तरफ बढ़ रही घाघरा

लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सगड़ी क्षेत्र के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ने लगा है। इसके साथ ही नदी तेजी से जमीन भी काट रही है। इसके चलते समीपवर्ती गांवों के लोग दहशत में हैं। घाघरा नदी की धारा से तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज हो गई है। चक्की हाजीपुर, पर्शिया में घाघरा नदी खेती की भूमि तेजी से काट रही है। सहबदिया में खेती की जमीन काटते हुए आबादी की तरफ बढ़ रही है। कटान को रोकने के लिए बाढ़खंड द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है।

अब तक दर्जनों किसानों की लगभग 33 बीघा से अधिक भूमि नदी काट चुकी है। बाढ़ खंड विभाग की तरफ से एक जगह कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि तब तक नदी स्थान बदलकर आगे दूसरी जगह कटान करने लग रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बदरहुआ गेज पर रविवार को शाम चार बजे नदी का जलस्तर 70.70 मीटर दर्ज किया गया। सोमवार की शाम 4: 00 बजे जल स्तर 70.92 मीटर था। बदरहुआ गेज पर 24 घंटे में जलस्तर में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बदरहुआ गेज पर न्यूनतम जलस्तर 70. 25 मीटर है। खतरा बिंदु 71.68 मीटर है। अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। डिघिया गेज पर रविवार की शाम चार बजे जलस्तर 70.04 मीटर दर्ज किया गया। रविवार की शाम चार बजे यहां जलस्तर 70.20 मीटर था। वहीं पर डिघिया गेज पर 16 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ाव है। यहां न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर है। डिघिया गेज पर नदी खतरा बिंदु 70.40 मीटर से 20 सेमी नीचे बह रही है। अधिकतम जलस्तर 72. 59 मीटर पर है।