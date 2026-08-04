एक चोट में कई जगह से टूट रहीं युवाओं की हड्डियां
गठिया की बीमारी अब युवाओं में भी देखने को मिल रही है। विटामिन डी और कैल्सियम की कमी, खराब खानपान और जीवनशैली के कारण हड्डियों में कमजोरी आई है। हर साल 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
बुजुर्गों की बीमारी कही जाने वाली गठिया ने अब युवाओं को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। विटामिन डी और कैल्सियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही हैं। एक चोट पर मल्टीपल फ्रैक्चर (हड्डियों का कई जगह से टूटना) के मामले बढ़ रहे हैं। हड्डियों और जोड़ों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है। आर्थोपेडिक सर्जन की ओपीडी में अब हड्डियों-जोड़ों में दर्द, उठने-चलने में तकलीफ की शिकायत पर उपचार के लिए आने वाले मरीजों में युवाओं की संख्या बढ़ रही है। पहले हड्डियों की कमजोरी और फ्रैक्चर की समस्या बढ़ती उम्र में अधिक होती थी लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी हड्डियां कमजोर होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी, खराब खानपान और बदलती जीवनशैली के कारण मामूली चोट में भी कई युवाओं की हड्डियां एक से अधिक स्थानों से टूट रही हैं। लंबे समय तक धूप से दूर रहना, जंक फूड का अधिक सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक पीना और देर रात तक जागने जैसी आदतें भी हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। युवाओं में मोटापा बढ़ने से भी जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.
पोषक तत्वों की कमी है मुख्य कारण
फोटो - दीप
82 डॉ. विनोद पागरानी
खुशलोक अस्पताल के एमडी और वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. विनोद पागरानी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 20 से 40 वर्ष की आयु के मरीजों में फै्रक्चर और जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ी हैं। जांच में इनमें से बड़ी संख्या में मरीजों में विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने पर हड्डियों का घनत्व घटने लगता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और चोट लगने पर आसानी से टूट सकती हैं। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में समय बिताना चाहिए। भोजन में दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और प्रोटीन युक्त आहार शामिल करना जरूरी है।
सामान्य प्रश्न
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