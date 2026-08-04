एक चोट में कई जगह से टूट रहीं युवाओं की हड्डियां

बुजुर्गों की बीमारी कही जाने वाली गठिया ने अब युवाओं को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। विटामिन डी और कैल्सियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही हैं। एक चोट पर मल्टीपल फ्रैक्चर (हड्डियों का कई जगह से टूटना) के मामले बढ़ रहे हैं। हड्डियों और जोड़ों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है। आर्थोपेडिक सर्जन की ओपीडी में अब हड्डियों-जोड़ों में दर्द, उठने-चलने में तकलीफ की शिकायत पर उपचार के लिए आने वाले मरीजों में युवाओं की संख्या बढ़ रही है। पहले हड्डियों की कमजोरी और फ्रैक्चर की समस्या बढ़ती उम्र में अधिक होती थी लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी हड्डियां कमजोर होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी, खराब खानपान और बदलती जीवनशैली के कारण मामूली चोट में भी कई युवाओं की हड्डियां एक से अधिक स्थानों से टूट रही हैं। लंबे समय तक धूप से दूर रहना, जंक फूड का अधिक सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक पीना और देर रात तक जागने जैसी आदतें भी हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। युवाओं में मोटापा बढ़ने से भी जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.