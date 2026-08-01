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जिले में पशुओं में बढ़ता जा रहा लंपी बीमारी का प्रकोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली जिले में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) का खतरा बढ़ गया है। ऊन क्षेत्र के ताना में दो पशुओं में बीमारी की पुष्टि हुई है। पशु पालन विभाग ने अब तक 277 गोवंशों को टीके लगाए और निगरानी बढ़ाई है। संक्रमित पशुओं के लक्षण दिखने पर पशुपालकों को चिकित्सक को सूचित करने की अपील की गई है।

जिले में पशुओं में बढ़ता जा रहा लंपी बीमारी का प्रकोप

शामली। जिले में भी पशुओं में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) बीमारी ने दस्तक के बाद अब खतरा बढता जा रहा है जिसके चलते पशु पालकों में भय का माहोल बना हुआ है। ऊन क्षेत्र के ताना में दो पशुओं में लंपी बीमारी की पुष्टि होने के बाद संक्रामक वायरल बीमारी के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है। पशु पालन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग द्वारा अब तक जिले भर के करीब 277 गोवंशों को लंपी बीमारी के टीके लगाए जा चुके है। जिसके चलते शनिवार को पशु पालन विभाग की टीम ने थाना भवन क्षेत्र के गांव दखेडी का निरीक्षण भी किया।

ये भी पढ़ें:पशुओं में लंपी बीमारी की आहट से विभाग अलर्ट, 72 हजार डोज मंगवाई

पशु पालन विभाग की गतिविधियाँ

पशुओं में लंपी बीमारी की दस्तक से जिले का पशु पालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिसके चलते विभाग ने इस पर अंकुश लगाने के लिए 72 हजार डोज लखनऊ से मंगायी है। पशु चिकित्सालयों और फील्ड कर्मचारियों को गांव-गांव निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालकों से अपील की गई है कि यदि किसी गाय या भैंस में लंपी बीमारी जैसे लक्षण दिखाई दें तो स्वयं उपचार करने के बजाय तत्काल निकटतम पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। बता दे कि प्रदेश में विभिन्न जनपदों के पशुओं के साथ ही लंपी सक्रामक वायरल बीमारी शामली जनपद में भी पहुंच गयी । ऊन के ताना में लंपी बीमारी से ग्रस्त पशु मिले है। पशु चिकित्सकों के अनुसार लंपी एक संक्रामक वायरल बीमारी है। यह बीमारी गोवंशीय पशुओं में तेजी से फैलती है। जिसके चलते विभाग द्वारा सतर्कता बरतरते हुए पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पहले से ही एंटी डॉट लगाए जाने शुरू कर दिए है। पशु चिकित्सकों की माने तो यह बीमारी मच्छर, मक्खी, संक्रमित पशुओं के संपर्क से तेजी से फैल सकती है। समय पर उपचार और संक्रमित पशु को अलग रखने से संक्रमण की श्रृंखला को रोका जा सकता है。

संक्रमित पशुओं की स्थिति

कहना इनकाजिले में अभी तक ऊन क्षेत्र के ताना गांव में एक पशु को ही लंपी रोग से ग्रस्त देखा गया है। जिसका इलाज किया जा रहा है। वही पशु 90 फीसदी रोग से बहार आ चुका है। शनिवार को थाना भवन क्षेत्र के गांव दखोडी में निरीक्षण किया गया हालांकि इस क्षेत्र में एक भी गोंवश को लंपी से ग्रस्त नही देखा गया। वही जिले भर में शनिवार तक 277 गोवंशों को टीकाकरण किया जा चुका है।

सीपी सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

सामान्य प्रश्न

लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित पशुओं की पहचान कैसे करें?
यदि किसी गाय या भैंस में लंपी बीमारी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तत्काल निकटतम पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें।
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