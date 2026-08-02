असिस्टेंट प्रोफेसर बनीं खगड़िया की बेटी डॉ. राज रानी

असिस्टेंट प्रोफेसर बनीं खगड़िया की बेटी डॉ. राज रानी
असिस्टेंट प्रोफेसर बनीं खगड़िया की बेटी डॉ. राज रानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनीं खगड़िया की बेटी डॉ. राज रानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनीं खगड़िया की बेटी डॉ. राज रानी
परबत्ता । एक प्रतिनिधि प्रखंड के बैसा पंचायत निवासी कैलाशपति चौरसिया की कनिष्ठ पुत्री डॉ. राज रानी ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में चयनित होकर अपने परिवार, समाज और जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। डॉ. राज रानी की सफलता की कहानी खास इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पारा स्नातक की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत की लोकसभा में इंटर्नशिप भी की।
इसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अपनी सफलता पर डॉ. राज रानी कहती हैं कि वह एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं। सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। परिवार, गुरुजनों और शुभचिंतकों का विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन उनके लिए केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण बेटियों के लिए एक संदेश है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदार हो और आत्मविश्वास कायम रहे, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।डॉ. राज रानी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और शुभचिंतकों को देते हुए सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उनकी उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि गांव की मिट्टी से निकली प्रतिभा भी दृढ़ संकल्प, मेहनत और लगन के दम पर उच्च मुकाम हासिल कर सकती है।
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