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भावलपुर की बेटी आरोही ने बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किया बेहतर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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फाइनल मुकाबले में रनर-अप बन मढ़ौरा का बढ़ाया मानका प्रतिनिधित्व करते हुए अभिमन्यु प्रताप सिंह की पुत्री आरोही ने अपनी टीम को बिहार-झारखंड संयुक्त क्लस्टर प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण...

भावलपुर की बेटी आरोही ने बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किया बेहतर प्रदर्शन

फाइनल मुकाबले में रनर-अप बन मढ़ौरा का बढ़ाया मान मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा प्रखंड के भावलपुर गांव की होनहार छात्रा आरोही सिंह ने सीबीएसई क्लस्टर बिहार झारखंड बास्केटबॉल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पटना के लोयोला स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए अभिमन्यु प्रताप सिंह की पुत्री आरोही ने अपनी टीम को बिहार-झारखंड संयुक्त क्लस्टर प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाइनल मुकाबले में टीम रनर-अप रही, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उसके प्रदर्शन की खूब सराहना हुई। टूर्नामेंट का आयोजन सासाराम स्थित नारायण सिंह यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज परिसर में किया गया था।

प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड की कई स्कूली टीमों ने हिस्सा लिया। आरोही के बेहतरीन खेल और टीम भावना की चर्चा पूरे आयोजन के दौरान होती रही। आरोही की इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव भावलपुर में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों, शिक्षकों और परिजनों ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश की बेटियां भी खेल के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हैं। लोगों ने विश्वास जताया कि आरोही भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर मढ़ौरा और सारण का नाम रोशन करेंगी।

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