सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ने के बाद भी बिजली सस्ती न होने पर सवाल

देश की कुल बिजली ऊर्जा में सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ने के बावजूद बिजली के दामों में कमी न होने पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि सौर ऊर्जा की शुरुआत के समय ही दावा किया गया था कि इसकी हिस्सेदारी से बिजली के दाम कम होंगे। अब राष्ट्रीय ग्रिड में उपलब्ध ऊर्जा का लगभग 30 प्रतिशत सौर ऊर्जा है।

कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता

30 जून 2026 तक देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 5,48,858 मेगावॉट हो चुकी है। इसमें गैर-जीवाश्म स्रोतों की स्थापित क्षमता 2,97,369 मेगावॉट जबकि जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 2,51,489 मेगावॉट है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य व केंद्र सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब देश की कुल स्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और कुल गैर-जीवाश्म क्षमता 54 प्रतिशत से अधिक हो गई है, तब यह स्वाभाविक प्रश्न है कि बिजली उपभोक्ताओं को इसका आर्थिक लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? बिजली की दरों में लगातार वृद्धि, फिक्स्ड चार्ज, ट्रांसमिशन व वितरण लागत, ग्रिड एकीकरण और अन्य वित्तीय दायित्वों का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका व्यापक और स्वतंत्र अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में ऊर्जा परिवर्तन का अंतिम उद्देश्य केवल स्थापित क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और किफायती बिजली उपलब्ध कराना होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बावजूद बिजली की लागत में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है, तो इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए और उपभोक्ता हित में नीतिगत सुधार होने चाहिए।