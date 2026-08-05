Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नरौरा से लगातार छूट रहे लाखों क्यूसेक पानी और कटान तेज होने से बढ़ीं धड़कनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

गंगा नदी का जलस्तर कन्नौज में तेजी से बढ़ रहा है। नरौरा बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कासिमपुर में गंगा का कटान शुरू हो गया है। मुख्य संपर्क मार्ग जलमग्न होने का खतरा है और प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस इंतज़ाम नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।

नरौरा से लगातार छूट रहे लाखों क्यूसेक पानी और कटान तेज होने से बढ़ीं धड़कनें
नरौरा से लगातार छूट रहे लाखों क्यूसेक पानी और कटान तेज होने से बढ़ीं धड़कनें

​कन्नौज, संवाददाता। नरौरा बांध से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से चढ़ रहा है। जलस्तर में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के चलते तटीय इलाके कासिमपुर में गंगा का भीषण कटान शुरू हो गया है। हालात यह है कि गंगा का पानी अब कासिमपुर गांव को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर बने रपटे तक पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते पानी को देखकर आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ ही दिनो में यह मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न होकर कट जाएगा। बता दें कि नरौरा बैराज से 3 अगस्त को 1,53,175 क्यूसेक, 4 अगस्त को 1,24,173 क्यूसेक और 5 अगस्त को 1,11,969 क्यूसेक पानी गंगा नदी में डिस्चार्ज किया गया है।

नरौरा से पानी मेहंदीघाट गेज तक पहुंचने में लगभग 48 घंटे का समय लगता है। 5 अगस्त की सुबह 8 बजे मेहंदीघाट गेज पर गंगा का जलस्तर 124.770 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी बिंदु 124.970 मीटर से महज 20 सेमी दूर है। नदी का रुख लगातार चढ़ान पर है। इस भीषण खतरे के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कटान रोकने के लिए अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। बीते वर्षों में प्रशासन कटान प्रभावित संवेदनशील इलाकों में रेत से भरी बोरियां (सैंड बैग्स) लगवाकर अस्थायी बचाव करता रहा है, लेकिन इस बार समय रहते यह औपचारिकता भी पूरी नहीं की गई है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण कासिमपुर और पड़ोसी गांव बख्शी पुरवा के ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ग्रामीणों को डर है कि बीते सालों की तरह इस बार भी उनकी सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होकर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और गांव का संपर्क सड़क से कट जाएगा。

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: कछारी क्षेत्र में रहने वालों की फिर बढ़ी धुकधुकी

खतरे के निशान की ओर बढ़ती गंगा

​कन्नौज। जिले में गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, 5 अगस्त को जलस्तर 124.770 मीटर तक पहुंच गया है। गंगा का चेतावनी बिंदु 124.970 मीटर और खतरे का निशान 125.970 मीटर निर्धारित है। नरौरा बांध से 3 से 5 अगस्त के बीच करीब 3.89 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। 48 घंटे के अंतराल के कारण यह पानी जैसे-जैसे निचले इलाकों में पहुंचेगा, जलस्तर में और उछाल आएगा। यदि जलस्तर में वृद्धि का यही रुख रहा, तो अगले कुछ घंटों में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर जाएगी।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: गंगा के विकराल रूप धारण करने से तटीय गांव में कैद होकर रह गए ग्रामीण

सामान्य प्रश्न

गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा है?
गंगा का जलस्तर 5 अगस्त को 124.770 मीटर दर्ज किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Ganga River Kannauj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।