गंगा नदी का जलस्तर कन्नौज में तेजी से बढ़ रहा है। नरौरा बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कासिमपुर में गंगा का कटान शुरू हो गया है। मुख्य संपर्क मार्ग जलमग्न होने का खतरा है और प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस इंतज़ाम नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।

नरौरा से लगातार छूट रहे लाखों क्यूसेक पानी और कटान तेज होने से बढ़ीं धड़कनें

​कन्नौज, संवाददाता। नरौरा बांध से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से चढ़ रहा है। जलस्तर में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के चलते तटीय इलाके कासिमपुर में गंगा का भीषण कटान शुरू हो गया है। हालात यह है कि गंगा का पानी अब कासिमपुर गांव को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर बने रपटे तक पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते पानी को देखकर आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ ही दिनो में यह मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न होकर कट जाएगा। बता दें कि नरौरा बैराज से 3 अगस्त को 1,53,175 क्यूसेक, 4 अगस्त को 1,24,173 क्यूसेक और 5 अगस्त को 1,11,969 क्यूसेक पानी गंगा नदी में डिस्चार्ज किया गया है।

नरौरा से पानी मेहंदीघाट गेज तक पहुंचने में लगभग 48 घंटे का समय लगता है। 5 अगस्त की सुबह 8 बजे मेहंदीघाट गेज पर गंगा का जलस्तर 124.770 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी बिंदु 124.970 मीटर से महज 20 सेमी दूर है। नदी का रुख लगातार चढ़ान पर है। इस भीषण खतरे के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कटान रोकने के लिए अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। बीते वर्षों में प्रशासन कटान प्रभावित संवेदनशील इलाकों में रेत से भरी बोरियां (सैंड बैग्स) लगवाकर अस्थायी बचाव करता रहा है, लेकिन इस बार समय रहते यह औपचारिकता भी पूरी नहीं की गई है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण कासिमपुर और पड़ोसी गांव बख्शी पुरवा के ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ग्रामीणों को डर है कि बीते सालों की तरह इस बार भी उनकी सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होकर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और गांव का संपर्क सड़क से कट जाएगा。

खतरे के निशान की ओर बढ़ती गंगा ​कन्नौज। जिले में गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, 5 अगस्त को जलस्तर 124.770 मीटर तक पहुंच गया है। गंगा का चेतावनी बिंदु 124.970 मीटर और खतरे का निशान 125.970 मीटर निर्धारित है। नरौरा बांध से 3 से 5 अगस्त के बीच करीब 3.89 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। 48 घंटे के अंतराल के कारण यह पानी जैसे-जैसे निचले इलाकों में पहुंचेगा, जलस्तर में और उछाल आएगा। यदि जलस्तर में वृद्धि का यही रुख रहा, तो अगले कुछ घंटों में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर जाएगी।