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सावन में महंगाई की मार, व्रत सामग्री के दामों में भारी बढ़ोतरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में सावन माह में व्रत सामग्री की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। महंगाई के कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है। दुकानदारों के अनुसार, बढ़ती मांग के कारण कीमतें बढ़ी हैं। खरीदारों ने सामग्री की मात्रा आधी कर दी है, लेकिन व्रत करना जरूरी समझते हैं।

सावन में महंगाई की मार, व्रत सामग्री के दामों में भारी बढ़ोतरी

बागपत। सावन माह की शुरूआत होते ही महंगाई आसमान छूने लगी है। व्रत सामग्री में सौ फीसदी तक बढ़ोतरी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गिरी गोला की कीमतें दोगुनी हो गई, जबकि किशमिश की कीमत ढाई गुना तक बढ़े हैं। महंगाई से पहले से ही जूझ रहे लोगों का बजट और बिगड़ गया है। खाद्य सामग्री की खरीदारी करने वाले व्रतियों का एक ही सवाल है कि हर बार जरूरत पर अचानक भाव क्यों बढ़ जाते हैं। हालांकि, इसका जवाब दुकानदारों के पास भी नहीं है। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि डिमांड अधिक होने का असर भाव पर पड़ता है। लोगों का कहना है कि सावन में अधिकांश लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, जबकि कुछ भक्त पूरे मास व्रत का पालन करते हैं। ऐसे में व्रत सामग्री के भाव बढ़ने से परेशानियां बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ने का असर यह है कि खरीदारों ने सामग्री की मात्रा आधी कर दी हैं। मसलन एक किलो के बदले खरीदार आधा या ढाई सौ ग्राम तक आ गए हैं। लोगों का कहना है कि व्रत तो रहना जरूरी है, इसलिए सामग्री की मात्रा कीमतें ज्यादा होने से बढ़ा दी है。

आपूर्ति कम और डिमांड अधिक होने का असर

कारोबारी लवी जैन ने बताया कि व्रत सामग्री की कीमतें 15 दिन में अचानक बढ़ी हैं। बरसात में आपूर्ति कम होने व सावन में डिमांड अधिक होने से भाव में बढ़ोतरी हुई है। गृहनी मोनिका का कहना है कि इस बार व्रत सामग्री की कीमतें बढ़ने से निराशा हुई है। व्रत रहना है, इसलिए सामग्री खरीदनी पड़ रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सावन माह में व्रत सामग्री की कीमतें क्यों बढ़ी हैं?
सावन माह में व्रत सामग्री की कीमतें 15 दिन में अचानक बढ़ी हैं। बरसात में आपूर्ति कम होने व सावन में डिमांड अधिक होने से भाव में बढ़ोतरी हुई है।
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