त्योहारों से पहले महंगाई का झटका

त्योहार से पहले मंहगाई ने लोगों को झटका दिया है। अमेरिका, ईरान व इजरायल के बीच युद्ध का असर बाजार पर स्पष्ट है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे ग्राहकों को मजबूर होना पड़ रहा है। चीनी, तेल, साबुन और अन्य सामान के रेटों में इजाफा हुआ है।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता त्योहार से पहले मंहगाई ने लोगों को झटका दिया है। सावन शुरू होते ही खाद्य पदार्थों से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं के रेट बढ़ने लगे हैं। अमेरिका, ईरान व इजरायल के बीच हुए युद्ध का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे माल की कमी के कारण कंज्यूमर कंपनियां दाम में इजाफा कर रही हैं, जिसका खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। चीनी से से लेकर तेल, साबुन, काजू, बादाम, मैदा, सूजी व चावल के रेटों में थोक से लेकर रिटेल में इजाफा हुआ है। आने वाले समय में रेट में और इजाफा होगा। सावन से त्योहारों की शुरूआत हुई है और आगे पितृपक्ष, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, नवरात्र, दशहरा, दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आएंगे।

अमेरिका, इजरायल व ईरान के बीच युद्ध का असर अमेरिका, इजरायल व ईरान के बीच हुए युद्ध का असर अभी भी बाजार पर देखने को मिल रहा है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें यह स्पष्ट कर रही हैं कि हालात अभी सही नहीं हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टरों ने रेट बढ़ा दिए थे। जिसके बाद कंपनियों ने लागत मूल्य निकालने के लिए दरों में इजाफा किया था। आयात व निर्यात प्रभावित होने के कारण कई तरह का कच्चा मटीरियल कंपनियों को उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण रेटों में इजाफा हो रहा है। मंहगाई की स्थिति यह है कि नमक के दाम तक बढ़ गए हैं। बाजार में 26 रुपये किलो बिकने वाला टाटा नमक अब फुटकर मार्केट में 30 से 31 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसके दाम में और इजाफा आने वाले दिनों में होगा।

चीनी के भाव 50 रुपये किलो के पार चीनी का इस्तेमाल अधिकांश सभी घरों में होता है। चाय की दुकान से लेकर हलवाई की दुकान में चीनी का इस्तेमाल होता है। अमूमन एक छोटे परिवार में भी महीने में पांच किलो चीनी की खपत हो जाती है। दो माह पहले चीनी फुटकर में 44 रुपये थी। इसके बाद इसके रेट 48 रुपये पहुंचे। अब चीनी के रेट थोक में 50 रुपये किलो पहुंच गए हैं और फुटकर में रेट 52 से 53 रुपये किलो क्षेत्र के हिसाब से हैं। प्रीमियम क्वालिटी की चीनी 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है। इससे मिठाई के रेटों में भी इजाफा होगा。

इलायची के भाव 800 रुपये किलो तक बढ़े इलायची के भाव देखते ही देखते 800 से 900 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। जो इलायची 3600 रुपये किलो थोक में बिक रही थी, अब 4500 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। काजू, बादाम, मैदा, सूजी, मिर्च व अन्य मसालों के रेट बढ़े हैं।

बिजली के तारों के रेट बढ़े कंपनियों बिजली के तारों के रेट में भी इजाफा कर दिया है। बिजली के तार के रेट जो पहले 1800 रुपये पैकेट था वह अब 2500 रुपये हो गया है। तार के अलावा बिजली के कई तरह के उपकरणों के रेट भी बढ़ गए हैं। वाशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर, जूसर के रेट पर 10 से 15 फीसदी बढ़ गए हैं।

बोले व्यापारी चीनी, नमक समेत कई खाद्य पदार्थों के रेट में त्योहार से पहले इजाफा हुआ है। आर्डर देने के बाद जिस रेट में कंपनियां सप्लाई कर रही हैं उसी के मुताबिक रिटेल कारोबारियों को माल दिया जा रहा है। फुटकर के साथ रिटेल में भी वस्तुओं के रेट बढ़े हैं। राजा सहपऊ, थोक किराना कारोबारी महावीर गंज।

इन उत्पादों के रेट बढ़े उत्पाद अब पहले

नमक 28 26

चीनी 50 48

बूरा 55 48

काजू 950 880

मैदा 32 29

सूजी 36 32

गोला 250 190

मिर्च डंडी कट 315 280

इलायची 4500 3600

बादाम 960 880

मुनक्का 700 700

हल्दी 210 200

नोट: खाद्य पदार्थों के रेट थोक में प्रति किलो है।