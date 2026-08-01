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लक्षण टीबी का, निकल रहा लंग्स कैंसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में टीबी के लक्षण वाले मरीजों में लंग्स कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, कैंसर के लक्षण टीबी से मिलते-जुलते हैं, जिससे सही पहचान में समस्या आ रही है। मरीजों की उम्र कम हुई है, और घर में धूम्रपान से महिलाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

लक्षण टीबी का, निकल रहा लंग्स कैंसर

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता टीबी के लक्षण वाले मरीजों में लंग्स कैंसर निकल रहा है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और एसकेएमसीएच में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लंग्स कैंसर के लक्षण बदल रहे हैं और टीबी की तरह लक्षण होने से बीमारी को पकड़ने में परेशानी हो रही है।

ये भी पढ़ें:फेफड़ों को चुपचाप निगल रहा कैंसर

कैंसर और टीबी का मिलन

कैंसर अस्पताल के डॉ. गौरव ने बताया कि टीबी और कैंसर के मिलन से मरीजों के इलाज में दिक्कत हो रही है। कई बार मरीज टीबी का इलाज करा रहे होते हैं और उन्हें कैंसर की बीमारी होती है। देर से इलाज शुरू करने से कैंसर का स्टेज बढ़ जाता है, जिससे इलाज में परेशानी होती है। डॉ. गौरव ने बताया कि लंग्स कैंसर होने की उम्र में 15 वर्ष घट गई है। पहले 50 से 60 वर्ष की उम्र में लंग्स कैंसर की बीमारी मिलती थी, लेकिन अब 40 वर्ष के मरीजों में यह बीमारी मिल रही है। कुछ मरीज 40 वर्ष से कम आयु के भी हैं।

महिलाओं में रोग का प्रसार

घर के सदस्य दे रहे महिलाओं को बीमारी एसकेएमसीएच के मेडिसिन विभाग की डॉ. नेहा ने बताया कि पैसिव स्मोकिंग से महिलाओं को लंग्स कैंसर हो रहा है। अगर घर का कोई सदस्य लगातार सिगरेट पीता हो तो उसके धुएं से घर में रहने वाली महिलाओं के फेफड़े में कैंसर हो रहा है। एसकेएमसीएच के मेडिसिन विभाग में कई ऐसी महिला मरीज आयी हैं जिनकी हिस्ट्री लेने पर उनके घर में किसी पुरुष सदस्य के द्वारा लगातार सिगरेट पीने की बात सामने आई। लगातार सिगरेट का धुआं जाने से उनके फेफड़े संक्रमित हो गए। ऐसे मरीजों कैंसर अस्पताल आगे के इलाज के लिए भेजा जाता है। डॉ .नेहा ने बताया अगर महिलाओं को बलगम के साथ खून आये या खांसी लगातार हो तो उन्हें टीबी के साथ कैंसर की भी जांच करानी चाहिए।

कम उम्र में धूम्रपान और कैंसर की बढ़ती समस्या

कम उम्र में धू्म्रपान से बढ़ रही है बीमारी : होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉ. गौरव ने बताया कि कम उम्र में धूम्रपान की वजह से लंग्स कैंसर की बीमारी में लगभग 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अस्पताल की ओपीडी में लगातार लंग्स कैंसर के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉ. गौरव ने बताया कि प्रदूषण के कारण भी लोगों को लंग्स कैंसर की बीमारी हो रही है।

लंग्स कैंसर के लक्षण

-खांसी

-बलगम के साथ खून आना

-वजन कम होना

-लगातार थकावट महसूस करना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लंग्स कैंसर के लक्षण क्या हैं?
-खांसी, -बलगम के साथ खून आना, -वजन कम होना, -लगातार थकावट महसूस करना
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