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चौथे स्टेज में विशेषज्ञ चिकित्सक के पास पहुंच रहे 90 फीसदी मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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लंग्स कैंसर दिवस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर माह आ रहे 15 नए मरीज

चौथे स्टेज में विशेषज्ञ चिकित्सक के पास पहुंच रहे 90 फीसदी मरीज

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्वी यूपी में फेफड़े (लंग्स) के कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अलावा निजी चिकित्सा संस्थानों में भी फेफड़ों के कैंसर के मरीज पहुंच रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर महीने 15 से 18 नए मरीज पंजीकृत हो रहे हैं। हर वर्ष 200 से अधिक नए मरीजों का पंजीकरण हो रहा है। इसमें सिगरेट स्मोकिंग और बीड़ी स्मोकिंग वाले मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। सिगरेट की अपेक्षा बीड़ी के मरीजों में कैंसर अधिक मिल रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के टीब-चेस्ट के विभागाध्यक्ष डॉ. अश्वनी मिश्रा ने बताया कि लंग्स कैंसर से जूझ रहे मरीजों में 60 फीसदी बीड़ी स्मोकिंग के मरीज है। यह ट्रेंड चिंताजनक है। पूर्वी यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी स्मोकिंग का क्रेज अधिक है। इसी वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है。

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खतरे की जद में है ईंट-भट्ठे के मजदूर

चेस्ट फिजिशियन डॉ. विनायक अग्रवाल ने बताया कि ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों में लंग्स कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। ईंट-भट्ठों के संचालन में बड़े पैमाने पर कोयले का उपयोग होता है। भट्ठों से राख व धुआं निकलता है। यह मजदूरों के फेफड़े को खराब करता है। इसके अलावा कुछ रासायनिक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों पर भी फेफड़े कैंसर का खतरा रहता है。

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कैंसर के मरीजों का होता है टीबी का इलाज

कैंसर सर्जन डॉ. आलोक तिवारी ने बताया कि लंग्स कैंसर में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि 90 फीसदी मरीज अंतिम स्टेज में विशेषज्ञ चिकित्सक के पास इलाज के लिए पहुंचते हैं। ज्यादातर मरीज में टीबी और निमोनिया का इलाज लंबे समय तक चलता मिला। अगर किसी को बगैर बुखार की लंबी खांसी आ रही हो, खांसी में खून आए, सीने में दर्द हो तो उसे सतर्क होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्वी यूपी में लंग्स कैंसर की समय से पहचान को लेकर बड़ी समस्या है। यहां पर सीटी गाईडेड लंग्स बायोप्सी की सुविधा नहीं है।

सामान्य प्रश्न

पूर्वी यूपी में लंग्स कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है?
पूर्वी यूपी में लंग्स कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि का कारण बीड़ी और सिगरेट स्मोकिंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी स्मोकिंग का क्रेज अधिक है।
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