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फेफड़ों को चुपचाप निगल रहा कैंसर

By Lokesh Sharma
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो अब केवल धूम्रपानियों की बीमारी नहीं रही। गैर धूम्रपान करने वालों और 35 से 45 वर्ष के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रदूषण, पैसिव स्मोकिंग और पर्यावरणीय कारक इसके बड़े कारण बन रहे हैं। विशेषज्ञ जल्दी पहचान और उपायों की सलाह दे रहे हैं।

फेफड़ों को चुपचाप निगल रहा कैंसर

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। फेफड़ों का कैंसर अब केवल धूम्रपान करने वालों की बीमारी नहीं रहा। हवा में घुलता प्रदूषण, पैसिव स्मोकिंग और जहरीले सूक्ष्म कण चुपचाप लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिक चिंताजनक बात यह है कि गैर धूम्रपान करने वाले और 35 से 45 वर्ष के युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सा संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार, अलीगढ़ में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में हर साल 10 से 12 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 12 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देर से पहचान के कारण अधिकांश मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच रहे हैं। कभी बुजुर्गों और अधिक धूम्रपान करने वालों की बीमारी माने जाने वाला फेफड़ों का कैंसर अब युवाओं और गैर-धूम्रपान करने वालों में भी तेजी से बढ़ रहा है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अलीगढ़ में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में कितनी वृद्धि हो रही है?
अलीगढ़ में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में हर साल 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
Lokesh Sharma

लेखक के बारे में

Lokesh Sharma

संक्षिप्त परिचय लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।

विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।

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