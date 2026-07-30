विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस -सीमांचल बना मानव तस्करों का सॉफ्ट टारगेट
कटिहार में मानव तस्करी विरोधी दिवस पर आंकड़े बताते हैं कि सीमांचल क्षेत्र तस्करों के लिए नाजुक बनता जा रहा है। गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर बच्चों और महिलाओं को फंसाया जा रहा है। विभिन्न संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और कानूनी कार्यवाई की जा रही है।
कटिहार, एक संवाददाता। आज विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जायेगा। इस दिवस के बीच सामने आए आंकड़े बताते हैं कि सीमांचल क्षेत्र मानव तस्करों के लिए लगातार सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सीमावर्ती भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर तस्कर बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को नौकरी, शादी और बेहतर भविष्य का झांसा देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। कटिहार जंक्शन सहित सीमांचल के कई रेलवे स्टेशन मानव तस्करी की गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं।रेलवे सुरक्षा बल इस अपराध पर लगातार कार्रवाई कर रही है।
जागरूकता अभियान
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