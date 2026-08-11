रिपोर्ट ::: गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा, हर गर्म दिन में जुड़ेंगे चार घंटे
अगर दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह ऊंचे स्तर पर जारी रहा, तो इस सदी के अंत तक एक गर्म दिन में भीषण गर्मी का समय करीब चार घंटे और बढ़ सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि गरीब आय वाले देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा।
अगर दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह ऊंचे स्तर पर जारी रहा और धरती गर्म होती रही, तो इस सदी के अंत तक एक गर्म दिन में भीषण गर्मी का समय करीब चार घंटे और बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि किसी गर्म दिन में जितने घंटे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, भविष्य में उस अत्यधिक गर्मी की अवधि करीब चार घंटे ज्यादा हो सकती है। इसे अभी ऐसे समझा जाए कि अभी किसी गर्म दिन में दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक अत्यधिक गर्मी रहती है, तो भविष्य में ऐसी गर्मी का दौर लगभग 12 बजे से शाम आठ बजे तक रह सकता है। लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने का समय बढ़ेगा।
एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया
यह रिपोर्ट चीन की सन यात-सेन विश्वविद्यालय और सदर्न मरीन साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्वांगडोंग लैबोरेटरी ने तैयार की। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे दिन जिन्हें अभी गर्म दिन नहीं माना जाता, उनमें भी भविष्य में करीब तीन घंटे अतिरिक्त गर्मी महसूस हो सकती है। यह अध्ययन नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
गरीब आय वाले देशों पर ज्यादा असर
रिपोर्ट में पाया गया कि कम और मध्यम आय वाले देशों को इस बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी भीषण गर्मी की घटनाओं का आकलन आमतौर पर किसी दिन के औसत तापमान, सबसे ज्यादा तापमान या सबसे कम तापमान के आधार पर किया जाता है। लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह पूरे दिन का आंकड़ा देखने से कुछ ऐसे कम समय वाले लेकिन बेहद महत्वपूर्ण गर्मी के दौर छूट सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
लगभग 269 घंटे अत्यधिक गर्मी
शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 1981 से 2023 तक के प्रति घंटे के तापमान के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें मौसम से मिले वास्तविक आंकड़ों और कंप्यूटर मॉडल से तैयार किए गए अनुमानित आंकड़ों को शामिल किया गया। इसके साथ ही 21वीं सदी के अंत तक के भविष्य के जलवायु अनुमानों को भी जोड़ा गया। रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में गर्मियों के दौरान औसतन लगभग 269 घंटे अत्यधिक गर्मी रहती है। साथ ही दुनिया के 80 प्रतिशत से ज्यादा जगहों में गर्मी बढ़ी है। 1981 से 2023 के बीच हर दशक में अत्यधिक गर्मी के समय में औसतन 62 घंटे की बढ़ोतरी हुई। अगर दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज्यादा बना रहता है, तो इस सदी के अंत तक प्रति घंटे होने वाली अत्यधिक गर्मी की घटनाएं चार गुना तक बढ़ सकती हैं। इन घटनाओं के संपर्क में आने वाली आबादी भी छह गुना तक बढ़ सकती है।
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