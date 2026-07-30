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नरोरा बैराज से 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, राजघाट में खतरे के निशान से ऊपर बही गंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी यूपी में लगातार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नरोरा गंगा बैराज से 1,63,181 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे गंगा तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ गई है। प्रशासन ने आपात स्थिति के लिए निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।

नरोरा बैराज से 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, राजघाट में खतरे के निशान से ऊपर बही गंगा

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश का असर अब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में साफ दिखाई देने लगा है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर गुरुवार शाम नरोरा स्थित चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज से 1,63,181 क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम में छोड़ा गया। इसके साथ ही बैराज पर जलप्रवाह मीडियम फ्लड श्रेणी में पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर से गुन्नौर क्षेत्र के राजघाट सहित गंगा तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंगा का बढ़ता जलस्तर अब राजघाट पर भी नजर आने लगा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पक्के घाट की दो सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं।

तेज बहाव के कारण गंगा की धारा तटबंधों से टकराने लगी है, जिससे तटीय गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने सिंचाई और राजस्व विभाग की टीमों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग के एसडीओ अंकित सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम चार बजे बैराज का डाउनस्ट्रीम जलस्तर 178.35 मीटर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में जल निकासी लगातार बढ़ाई गई है। बुधवार शाम तक बैराज से 99,984 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जो गुरुवार सुबह बढ़कर 1,40,452 क्यूसेक हो गया। शाम चार बजे इसे बढ़ाकर 1,63,181 क्यूसेक कर दिया गया। बैराज पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए निचली गंगा नहर में 8,099 क्यूसेक तथा समानांतर निचली गंगा नहर में 7,432 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जल का सुरक्षित निकास किया जा सके। उधर, गंगा का दायरा लगातार फैलने से तटीय इलाकों में एहतियात बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में निगरानी तेज कर दी है और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों से किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को गंगा तट पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बैरिकेडिंग के बाहर स्नान न करने, गहरे पानी में न उतरने तथा बच्चों को नदी किनारे अकेला न छोड़ने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से तटीय गांवों के किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह पानी छोड़ा जाता रहा और वर्षा जारी रही तो निचले क्षेत्रों की कृषि भूमि जलमग्न हो सकती है। फिलहाल प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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